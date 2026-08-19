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[VIDEO] Lương cơ sở tăng, Bộ Tài chính chặn kịch bản giá leo thang

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[VIDEO] Lương cơ sở tăng, Bộ Tài chính chặn kịch bản giá leo thang

Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,5 triệu đồng/tháng, Bộ Tài chính kiểm soát giá, xử lý gần 20 nghìn vụ vi phạm để bảo vệ người tiêu dùng.

Minh Quân - Hà Anh
#tăng lương cơ sở từ 1/7 #kiểm soát giá hàng hóa #xử lý vi phạm về giá #chính sách bảo vệ người tiêu dùng #động thái của Bộ Tài chính

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