Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] Đà Nẵng gỡ vướng pháp lý, thúc đẩy dự án 55.000 tỷ đồng
Chính quyền Đà Nẵng điều chỉnh chủ trương, giúp dự án The Sunrise Bay 55.000 tỷ đồng khởi động lại thành công.
Chính quyền Đà Nẵng điều chỉnh chủ trương, giúp dự án The Sunrise Bay 55.000 tỷ đồng khởi động lại thành công.
Chính quyền Đà Nẵng điều chỉnh chủ trương, giúp dự án The Sunrise Bay 55.000 tỷ đồng khởi động lại thành công.
Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,5 triệu đồng/tháng, Bộ Tài chính kiểm soát giá, xử lý gần 20 nghìn vụ vi phạm để bảo vệ người tiêu dùng.
Gần 8.000 doanh nghiệp bất động sản tại TP.HCM ngừng hoạt động, nợ thuế gần 6.000 tỷ, nổi bật là Descon với 371 tỷ đồng.
Mỹ kiểm soát eo biển Hormuz sau tuyên bố của Tổng thống Trump, Iran cảnh báo sẵn sàng san phẳng lợi ích kinh tế của Washington.
Thị trường chung cư Hà Nội đóng băng khi nhiều nhà đầu tư cắt lỗ từ 1 đến gần 2 tỷ đồng mỗi căn mà vẫn khó bán, do áp lực lãi vay ngân hàng.
Giá nhà tại Seoul liên tục lập đỉnh suốt hơn một năm khiến Chính phủ Hàn Quốc phải họp khẩn, đề xuất tăng thuế chống đầu cơ và đẩy mạnh nguồn cung nhà ở.
Nghiên cứu mua dự án treo theo Nghị quyết 21, kỳ vọng lập quỹ nhà, nhưng chuyên gia cảnh báo về áp lực ngân sách.
Tiền gửi dân cư tại các tổ chức tín dụng vượt 11 triệu tỷ đồng, lập đỉnh lịch sử. Nhiều ngân hàng nâng lãi suất huy động gần 10% mỗi năm.
Người Việt sử dụng ứng dụng AI 700 triệu giờ trong nửa đầu 2026, mang về doanh thu gần 15 triệu USD, app Hay vươn top 3.
Hơn 23 nghìn vị trí trống tại TPHCM nhưng nguồn cung chỉ gần 18 nghìn, ngành nào đang thiếu nhân lực nặng nề?
Chính quyền Đà Nẵng điều chỉnh chủ trương, giúp dự án The Sunrise Bay 55.000 tỷ đồng khởi động lại thành công.
Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,5 triệu đồng/tháng, Bộ Tài chính kiểm soát giá, xử lý gần 20 nghìn vụ vi phạm để bảo vệ người tiêu dùng.
Gần 8.000 doanh nghiệp bất động sản tại TP.HCM ngừng hoạt động, nợ thuế gần 6.000 tỷ, nổi bật là Descon với 371 tỷ đồng.
Mỹ kiểm soát eo biển Hormuz sau tuyên bố của Tổng thống Trump, Iran cảnh báo sẵn sàng san phẳng lợi ích kinh tế của Washington.
Thị trường chung cư Hà Nội đóng băng khi nhiều nhà đầu tư cắt lỗ từ 1 đến gần 2 tỷ đồng mỗi căn mà vẫn khó bán, do áp lực lãi vay ngân hàng.
Giá nhà tại Seoul liên tục lập đỉnh suốt hơn một năm khiến Chính phủ Hàn Quốc phải họp khẩn, đề xuất tăng thuế chống đầu cơ và đẩy mạnh nguồn cung nhà ở.
Nghiên cứu mua dự án treo theo Nghị quyết 21, kỳ vọng lập quỹ nhà, nhưng chuyên gia cảnh báo về áp lực ngân sách.
Tiền gửi dân cư tại các tổ chức tín dụng vượt 11 triệu tỷ đồng, lập đỉnh lịch sử. Nhiều ngân hàng nâng lãi suất huy động gần 10% mỗi năm.
Người Việt sử dụng ứng dụng AI 700 triệu giờ trong nửa đầu 2026, mang về doanh thu gần 15 triệu USD, app Hay vươn top 3.
Hơn 23 nghìn vị trí trống tại TPHCM nhưng nguồn cung chỉ gần 18 nghìn, ngành nào đang thiếu nhân lực nặng nề?
Trong nửa đầu năm, hàng không Việt mở rộng mạng bay sang Australia, đón hơn 800 nghìn khách, Vietjet và Vietnam Airlines cạnh tranh mạnh mẽ.
Thị trường bất động sản Hà Nội và TP.HCM đang đóng băng, chủ nhà giảm giá sâu vẫn khó bán, tỷ lệ chốt giao dịch thấp kỷ lục.
Các nước áp dụng biện pháp mới như hàng rào trên không để ngăn drone xâm nhập, đảm bảo an toàn hàng không tại sân bay quốc tế.
Tập đoàn Bệnh viện TNH, chuỗi bệnh viện tư nhân hàng đầu phía Bắc, báo lỗ ròng gần 24 tỷ đồng trong quý II, kéo dài chuỗi thua lỗ 7 quý liên tiếp.
Dữ liệu từ 26 ngân hàng cho thấy Sacombank giảm hơn 3.700 nhân sự, phản ánh cuộc tái cấu trúc và chuyển đổi công nghệ trong ngành ngân hàng.
C919 của COMAC, vận hành bởi Air China, cất cánh từ Bắc Kinh tới Ulaanbaatar, mở ra bước tiến mới ra thị trường quốc tế.
Thị trường chứng khoán Việt Nam chuẩn bị vượt mốc 1800 điểm, dòng tiền nội giảm sút và rủi ro phân hóa mạnh mẽ đang rình rập.
Thanh tra Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước phối hợp Bộ Tài chính vận hành sàn vàng, xử phạt hành vi thao túng tới 400 triệu đồng.
TPHCM thực hiện 4 dự án chỉnh trang kênh Đôi với gần 50.000 tỉ đồng, giải tỏa hơn 7.100 hộ dân, trình HĐND trong tháng 8.
TAND Hà Nội sắp xử Phạm Mỹ Hạnh, cựu chủ tịch Mỹ Hạnh, bị cáo buộc lừa đảo hơn 1.200 nhà đầu tư chiếm đoạt gần 1.300 tỷ đồng.
Bộ Tài chính cho biết thu ngân sách 7 tháng đạt hơn 1,8 triệu tỉ đồng, vượt dự toán, tăng 16% so với cùng kỳ.