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[VIDEO] Đà Nẵng gỡ vướng pháp lý, thúc đẩy dự án 55.000 tỷ đồng

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[VIDEO] Đà Nẵng gỡ vướng pháp lý, thúc đẩy dự án 55.000 tỷ đồng

Chính quyền Đà Nẵng điều chỉnh chủ trương, giúp dự án The Sunrise Bay 55.000 tỷ đồng khởi động lại thành công.

Minh Quân - Hà Anh
#gỡ vướng pháp lý dự án lớn #đầu tư khu đô thị quốc tế Đa Phước #tái khởi động dự án 55.000 tỷ đồng #chỉnh sửa chủ trương đầu tư #phát triển đô thị Đà Nẵng

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