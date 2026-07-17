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[VIDEO] Tháng 8, Aeon Mall khởi công trung tâm thương mại gần 1.000 tỷ tại Ninh Bình

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[VIDEO] Tháng 8, Aeon Mall khởi công trung tâm thương mại gần 1.000 tỷ tại Ninh Bình

Aeon Mall chuẩn bị khởi công trung tâm thương mại tại Ninh Bình với vốn 940 tỷ đồng, lãnh đạo tỉnh đã họp với Aeon Việt Nam để thúc đẩy dự án.

Minh Quân - Hà Anh
#Khởi công trung tâm thương mại #Đầu tư tại Ninh Bình #Dự án Aeon Mall #Phát triển kinh tế địa phương #Đầu tư thương mại lớn

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