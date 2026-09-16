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[VIDEO] Doanh số bán nhà cũ tại Mỹ tháng 8 giảm xuống mức thấp nhất hơn một năm

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[VIDEO] Doanh số bán nhà cũ tại Mỹ tháng 8 giảm xuống mức thấp nhất hơn một năm

Doanh số bán nhà cũ tại Mỹ tháng 8 giảm mạnh, theo Hiệp hội Môi giới Bất động sản, do lãi suất vay cao ảnh hưởng thị trường.

Minh Quân - Hà Anh
#Bất động sản Mỹ #Doanh số bán nhà cũ #Lãi suất vay thế chấp #Thị trường nhà ở #Hiệp hội Môi giới Bất động sản

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