Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[VIDEO] Nắng nóng kỷ lục, miền Bắc tiêu thụ hơn 100 triệu kWh mỗi ngày

SPOTLIGHT

[VIDEO] Nắng nóng kỷ lục, miền Bắc tiêu thụ hơn 100 triệu kWh mỗi ngày

Nắng nóng gay gắt khiến miền Bắc tiêu thụ hơn 100 triệu kWh điện mỗi ngày, công suất đỉnh có thể vượt 22.000 MW trong tháng 6-7.

Minh Quân - Hà Anh
#Nắng nóng kỷ lục miền Bắc #Tăng tiêu thụ điện năng #Giải pháp khẩn cấp ngành điện #Sản lượng điện cao trong hè #Công suất đỉnh vượt 22.000 MW

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT