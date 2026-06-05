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[VIDEO] Miền Bắc giảm nhiệt nhờ mưa giông, miền Trung nắng gắt gần 40 độ

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[VIDEO] Miền Bắc giảm nhiệt nhờ mưa giông, miền Trung nắng gắt gần 40 độ

Theo dự báo ngày 3/6, miền Bắc mát mẻ hơn nhờ mưa giông, trong khi miền Trung vẫn nắng nóng gay gắt, dễ cháy rừng.

Minh Quân - Hà Anh
#Thời tiết miền Bắc #Mưa giông giảm nhiệt #Nắng nóng miền Trung #Nguy cơ cháy rừng #Dự báo khí tượng

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