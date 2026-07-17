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[VIDEO] Lô i16 Pro Max giá 500.000 đồng/chiếc đấu giá vượt 68%

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[VIDEO] Lô i16 Pro Max giá 500.000 đồng/chiếc đấu giá vượt 68%

Cơ quan quản lý thị trường Hà Nội đấu giá thành công 42 điện thoại i16 Pro Max, kết quả cao hơn gần 68% so với khởi điểm.

Minh Quân - Hà Anh
#Đấu giá điện thoại i16 Pro Max #Giá bán vượt dự kiến #Thị trường Hà Nội #Quản lý thị trường #Giao dịch công khai

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