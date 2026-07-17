Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] Lô i16 Pro Max giá 500.000 đồng/chiếc đấu giá vượt 68%
Cơ quan quản lý thị trường Hà Nội đấu giá thành công 42 điện thoại i16 Pro Max, kết quả cao hơn gần 68% so với khởi điểm.
Cơ quan quản lý thị trường Hà Nội đấu giá thành công 42 điện thoại i16 Pro Max, kết quả cao hơn gần 68% so với khởi điểm.
Cơ quan quản lý thị trường Hà Nội đấu giá thành công 42 điện thoại i16 Pro Max, kết quả cao hơn gần 68% so với khởi điểm.
Tòa án tối cao Mỹ phán quyết thuế quan của ông Trump bất hợp pháp, buộc chính phủ hoàn trả 81 tỉ USD, ảnh hưởng ngân sách quốc gia.
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Chứng khoán Việt Nam giảm mạnh gần 30 điểm do áp lực bán tháo, khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng, giảm đòn bẩy.
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Lãi suất vay nhà tăng cao đến 16%, khiến thanh khoản bất động sản giảm mạnh 62%, ảnh hưởng lớn đến thị trường.
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Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt Vinalink Group 150 triệu đồng vì vi phạm bán hàng đa cấp, đánh dấu lần thứ ba trong ba năm tại Hà Nội.
Cơ quan quản lý thị trường Hà Nội đấu giá thành công 42 điện thoại i16 Pro Max, kết quả cao hơn gần 68% so với khởi điểm.
Tòa án tối cao Mỹ phán quyết thuế quan của ông Trump bất hợp pháp, buộc chính phủ hoàn trả 81 tỉ USD, ảnh hưởng ngân sách quốc gia.
Cục Thuế yêu cầu xử lý hơn 325.000 doanh nghiệp bỏ địa chỉ và gần 292.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động, có thể bị thu hồi giấy chứng nhận.
Chứng khoán Việt Nam giảm mạnh gần 30 điểm do áp lực bán tháo, khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng, giảm đòn bẩy.
Giá cát, đá tăng hơn 60%, thiếu nhân công nghiêm trọng, gây chậm tiến độ các dự án đầu tư công quan trọng như cao tốc Bắc Nam.
Tài sản Elon Musk giảm hơn 407 tỷ USD trong tháng do cổ phiếu SpaceX sụt giảm 35% sau IPO, gây chia rẽ trên Phố Wall.
Khám phá danh sách 38 cổ phiếu dưới 1.000 đồng trên UPCoM tính đến 9/7, nổi bật là mã DKC của Công ty CP Chợ Lạng Sơn.
Lãi suất vay nhà tăng cao đến 16%, khiến thanh khoản bất động sản giảm mạnh 62%, ảnh hưởng lớn đến thị trường.
Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương và ngạch công chức xã theo Nghị định 204 và 361, giúp cán bộ cấp xã thực hiện đúng quy định mới.
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt Vinalink Group 150 triệu đồng vì vi phạm bán hàng đa cấp, đánh dấu lần thứ ba trong ba năm tại Hà Nội.
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