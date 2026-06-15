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[VIDEO] Lạm phát Mỹ vượt 4% lần đầu sau 3 năm, giá năng lượng tăng vọt

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[VIDEO] Lạm phát Mỹ vượt 4% lần đầu sau 3 năm, giá năng lượng tăng vọt

CPI tháng Năm Mỹ tăng 4,2%, mức cao nhất ba năm, do giá nhiên liệu leo thang vì xung đột Trung Đông. Fed sẽ họp chính sách sắp tới.

Minh Quân - Hà Anh
#Lạm phát Mỹ vượt 4% #Tăng giá năng lượng #Chỉ số CPI tháng Năm #Xung đột Trung Đông #Chính sách Fed

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