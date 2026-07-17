Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] Tóm gọn Hyundai Palisade 2026 "bằng xương bằng thịt" tại Việt Nam

Số hóa - Xe

[GALLERY] Tóm gọn Hyundai Palisade 2026 "bằng xương bằng thịt" tại Việt Nam

Hyundai Palisade Hybird 2026 mới xuất hiện trên đường phố Hà Nội. Điều này cho thấy mẫu SUV cỡ lớn này sắp được giới thiệu chính thức tới khách hàng Việt Nam.

Nguyễn Anh
Hyundai Palisade Hybrid 2026 thế hệ mới vừa bị bắt gặp khi di chuyển trên đường phố Hà Nội. Những hình ảnh ghi lại mẫu SUV này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Theo một số thông tin, đây có thể là xe phục vụ sự kiện trưng bày tại Tràng Tiền Plaza vào hai ngày 18-19/7 tới đây.
Hyundai Palisade Hybrid 2026 thế hệ mới vừa bị bắt gặp khi di chuyển trên đường phố Hà Nội. Những hình ảnh ghi lại mẫu SUV này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Theo một số thông tin, đây có thể là xe phục vụ sự kiện trưng bày tại Tràng Tiền Plaza vào hai ngày 18-19/7 tới đây.
Nhiều showroom trong nước hiện đã nhận đặt cọc cho Hyundai Palisade 2026. Mức giá tham khảo ban đầu được cho là từ hơn 1,7 tỷ đồng. Dòng SUV cỡ lớn này dự kiến sẽ có ba phiên bản, bao gồm Exclusive, Calligraphy và Hybrid.
Nhiều showroom trong nước hiện đã nhận đặt cọc cho Hyundai Palisade 2026. Mức giá tham khảo ban đầu được cho là từ hơn 1,7 tỷ đồng. Dòng SUV cỡ lớn này dự kiến sẽ có ba phiên bản, bao gồm Exclusive, Calligraphy và Hybrid.
Ở thế hệ mới, Palisade được thay đổi toàn diện về ngoại hình theo hướng vuông vức, mạnh mẽ và hiện đại hơn. Thiết kế xe mang nhiều nét tương đồng với Hyundai Ioniq 9 và Kia EV9, đồng thời bổ sung nét khỏe khoắn từ các mẫu SUV châu Âu. Đặc điểm này thể hiện rõ trên XRT PRO - phiên bản thiên về địa hình dành riêng cho thị trường Mỹ.
Ở thế hệ mới, Palisade được thay đổi toàn diện về ngoại hình theo hướng vuông vức, mạnh mẽ và hiện đại hơn. Thiết kế xe mang nhiều nét tương đồng với Hyundai Ioniq 9 và Kia EV9, đồng thời bổ sung nét khỏe khoắn từ các mẫu SUV châu Âu. Đặc điểm này thể hiện rõ trên XRT PRO - phiên bản thiên về địa hình dành riêng cho thị trường Mỹ.
Điểm nhấn ở ngoại thất là cụm đèn phía trước gồm năm dải sáng LED bố trí song song. Xe còn được tối ưu luồng không khí bằng cánh hướng gió điều chỉnh tự động và thiết kế trụ A gần như thẳng đứng, giúp đạt chỉ số cản gió 0,31 Cd. Việc tăng thêm 63,5 mm với chiều dài tổng thể và 68,5 mm với chiều dài cơ sở cũng mang lại khoang hành khách rộng rãi hơn.
Điểm nhấn ở ngoại thất là cụm đèn phía trước gồm năm dải sáng LED bố trí song song. Xe còn được tối ưu luồng không khí bằng cánh hướng gió điều chỉnh tự động và thiết kế trụ A gần như thẳng đứng, giúp đạt chỉ số cản gió 0,31 Cd. Việc tăng thêm 63,5 mm với chiều dài tổng thể và 68,5 mm với chiều dài cơ sở cũng mang lại khoang hành khách rộng rãi hơn.
Bên trong khoang cabin của Hyundai Palisade 2026 có ba hàng ghế, hướng đến sự rộng rãi và tiện nghi cho cả gia đình. Khu vực người lái kết hợp những đường nét hiện đại với một số chi tiết mang hơi hướng truyền thống, nổi bật là mặt táp-lô uốn cong và cụm điều khiển trung tâm thanh lịch.
Bên trong khoang cabin của Hyundai Palisade 2026 có ba hàng ghế, hướng đến sự rộng rãi và tiện nghi cho cả gia đình. Khu vực người lái kết hợp những đường nét hiện đại với một số chi tiết mang hơi hướng truyền thống, nổi bật là mặt táp-lô uốn cong và cụm điều khiển trung tâm thanh lịch.
Xe sử dụng hai màn hình kích thước 12,3 inch, đảm nhiệm chức năng hiển thị thông tin vận hành và phục vụ nhu cầu giải trí. Người dùng có thể kết nối điện thoại với Apple CarPlay hoặc Android Auto mà không cần dây cáp. Hyundai cung cấp tùy chọn ghế "Relaxation" cho hai hàng ghế đầu, cho phép lưng ghế hạ thấp và phần đệm đỡ chân mở rộng tương tự ghế hạng thương gia.
Xe sử dụng hai màn hình kích thước 12,3 inch, đảm nhiệm chức năng hiển thị thông tin vận hành và phục vụ nhu cầu giải trí. Người dùng có thể kết nối điện thoại với Apple CarPlay hoặc Android Auto mà không cần dây cáp. Hyundai cung cấp tùy chọn ghế "Relaxation" cho hai hàng ghế đầu, cho phép lưng ghế hạ thấp và phần đệm đỡ chân mở rộng tương tự ghế hạng thương gia.
Bản tiêu chuẩn của Hyundai Palisade 2026 sở hữu cấu hình 8 chỗ, người mua có thể chuyển sang hai ghế thương gia tách rời ở dãy giữa. Hàng ghế cuối được tích hợp sưởi và điều chỉnh gập bằng điện. Cổng sạc USB-C cùng hộc giữ đồ uống được bố trí xuyên suốt cả ba hàng.
Bản tiêu chuẩn của Hyundai Palisade 2026 sở hữu cấu hình 8 chỗ, người mua có thể chuyển sang hai ghế thương gia tách rời ở dãy giữa. Hàng ghế cuối được tích hợp sưởi và điều chỉnh gập bằng điện. Cổng sạc USB-C cùng hộc giữ đồ uống được bố trí xuyên suốt cả ba hàng.
Palisade thế hệ mới lần đầu bổ sung lựa chọn hybrid, trở thành điểm nâng cấp quan trọng về khả năng vận hành. Cấu hình này sử dụng động cơ tăng áp 2.5L với hai mô-tơ điện và hộp số tự động sáu cấp. Tổng công suất hệ thống đạt 329 mã lực, mô-men xoắn cực đại ở mức 459 Nm.
Palisade thế hệ mới lần đầu bổ sung lựa chọn hybrid, trở thành điểm nâng cấp quan trọng về khả năng vận hành. Cấu hình này sử dụng động cơ tăng áp 2.5L với hai mô-tơ điện và hộp số tự động sáu cấp. Tổng công suất hệ thống đạt 329 mã lực, mô-men xoắn cực đại ở mức 459 Nm.
Về phương diện an toàn, Palisade 2026 dành cho thị trường Việt Nam vẫn duy trì gói công nghệ ADAS đầy đủ với các tính năng: ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, phanh tự động khẩn cấp và cảnh báo điểm mù hiển thị hình ảnh trên màn hình. Xe cũng sở hữu camera 360 độ và hệ thống 7 túi khí.
Về phương diện an toàn, Palisade 2026 dành cho thị trường Việt Nam vẫn duy trì gói công nghệ ADAS đầy đủ với các tính năng: ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, phanh tự động khẩn cấp và cảnh báo điểm mù hiển thị hình ảnh trên màn hình. Xe cũng sở hữu camera 360 độ và hệ thống 7 túi khí.
Theo các nhân viên tư vấn bán hàng tiết lộ, mẫu xe SUV Hyundai Palisade 2026 sẽ không còn tùy chọn động cơ dầu. Thay vào đó, hai phiên bản thấp sẽ chuyển sang sử dụng động cơ xăng 2.5L tăng áp. Phiên bản cao nhất được trang bị hệ truyền động Hybrid với sự kết hợp giữa máy xăng 2.5L và mô-tơ điện.
Theo các nhân viên tư vấn bán hàng tiết lộ, mẫu xe SUV Hyundai Palisade 2026 sẽ không còn tùy chọn động cơ dầu. Thay vào đó, hai phiên bản thấp sẽ chuyển sang sử dụng động cơ xăng 2.5L tăng áp. Phiên bản cao nhất được trang bị hệ truyền động Hybrid với sự kết hợp giữa máy xăng 2.5L và mô-tơ điện.
Video: Hyundai Palisade 2026: Ngoại hình lại khác biệt, bỏ máy dầu.
Nguyễn Anh
#Hyundai Palisade 2026 mới #Hyundai Palisade 2026 bản Hybrid #giá xe Hyundai Palisade 2026 #Hyundai Palisade #SUV 2026 #Việt Nam

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT