[VIDEO] Kinh doanh qua nền tảng số: Ai phải tự kê khai, nộp thuế?

Người bán cần phân biệt rõ trường hợp được nền tảng khấu trừ, nộp thuế thay và trường hợp phải tự kê khai, nộp thuế theo quy định mới.

Kinh doanh qua nền tảng số: Ai phải tự kê khai, nộp thuế?

Bán hàng online qua Facebook, TikTok, Shopee, livestream và các nền tảng số ngày càng phổ biến. Từ 1/7/2025, Nghị định 117/2025/NĐ-CP có hiệu lực, quy định cơ chế quản lý, khấu trừ và nộp thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số.

Theo nghị định, các nền tảng thuộc diện khấu trừ, nộp thuế thay phải khấu trừ, kê khai và nộp thay thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với giao dịch thuộc phạm vi quản lý. Việc khấu trừ được thực hiện khi giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác nhận thành công và chấp nhận thanh toán. Thuế được tính theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu, tùy loại hàng hóa, dịch vụ và đối tượng kinh doanh.

Tuy nhiên, không phải mọi hoạt động bán hàng trực tuyến đều được nền tảng khấu trừ, nộp thuế thay. Nghị định 117/2025/NĐ-CP quy định cơ chế này áp dụng với tổ chức quản lý nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số có chức năng thanh toán và các tổ chức thuộc diện quy định.

Trường hợp bán hàng qua Facebook, TikTok, Zalo hoặc website riêng, chốt đơn bằng tin nhắn và nhận tiền trực tiếp, người kinh doanh không nên mặc định được miễn thuế. Nếu thuộc diện phải kê khai, người bán phải tự đăng ký, kê khai và nộp thuế theo quy định.

Các nền tảng thuộc diện khấu trừ, nộp thay phải lưu trữ dữ liệu giao dịch, thông tin xác định số thuế và thực hiện kê khai số thuế đã khấu trừ, nộp thay. Người kinh doanh cũng cần cung cấp thông tin chính xác, đồng thời lưu giữ hóa đơn, chứng từ, dữ liệu đơn hàng và doanh thu để đối chiếu khi cần.

Việc nền tảng đã nộp thuế thay không đồng nghĩa người bán được miễn các nghĩa vụ thuế khác đối với giao dịch ngoài phạm vi khấu trừ. Đặc biệt, người vừa kinh doanh tại cửa hàng vừa bán trực tuyến cần quản lý đầy đủ doanh thu, tránh bỏ sót giao dịch.