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[VIDEO] Hơn 50.000 ca sốt xuất huyết trong 5 tháng, dịch phá vỡ quy luật cũ

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[VIDEO] Hơn 50.000 ca sốt xuất huyết trong 5 tháng, dịch phá vỡ quy luật cũ

Dịch sốt xuất huyết tại Việt Nam tăng đột biến, hơn 50.000 ca trong 5 tháng, do biến đổi khí hậu và đô thị hóa gây ra.

Minh Quân - Hà Anh
#Dịch sốt xuất huyết bùng phát #Ảnh hưởng biến đổi khí hậu #Tác động đô thị hóa #Tăng ca nhiễm bệnh #Thách thức y tế cộng đồng

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