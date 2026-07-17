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[VIDEO] Hà Nội trả đất cho Geleximco hơn 350ha để cải tạo sông Nhuệ

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[VIDEO] Hà Nội trả đất cho Geleximco hơn 350ha để cải tạo sông Nhuệ

Hà Nội đề xuất dự án cải tạo sông Nhuệ với tổng mức hơn 75.000 tỉ đồng, sử dụng hơn 350ha đất của Geleximco theo hình thức BT.

Minh Quân - Hà Anh
#Cải tạo sông Nhuệ Hà Nội #Dự án BT Geleximco #Quản lý đất đai Hà Nội #Phê duyệt dự án đô thị #Đầu tư hạ tầng lớn

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