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[VIDEO] Trump tuyên bố thu phí 20% qua eo Hormuz, Iran đáp trả gay gắt

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[VIDEO] Trump tuyên bố thu phí 20% qua eo Hormuz, Iran đáp trả gay gắt

Tổng thống Mỹ Trump yêu cầu thu phí 20% qua eo Hormuz, Iran phản đối quyết liệt. Tình hình căng thẳng giữa hai quốc gia về quyền đi lại hàng hải.

Minh Quân - Hà Anh
#Chính sách thu phí eo Hormuz #Phản ứng của Iran #Chính sách hàng hải Mỹ #Quyền đi lại hàng hải quốc tế #Tác động xung đột Mỹ-Iran

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