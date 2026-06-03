Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[VIDEO] Hà Nội thu hồi 24 dự án bỏ hoang và khách sạn 5 sao bị chấm dứt

SPOTLIGHT

[VIDEO] Hà Nội thu hồi 24 dự án bỏ hoang và khách sạn 5 sao bị chấm dứt

Hà Nội thu hồi 24 dự án bỏ hoang, bao gồm khách sạn 5 sao VIPTOUR-TOGI tại Ba Đình, nhằm chống lãng phí đất đai và thúc đẩy phát triển.

Minh Quân - Hà Anh
#Thu hồi dự án bỏ hoang tại Hà Nội #Chấm dứt dự án khách sạn 5 sao #Quản lý đất đai và chống lãng phí #Phát triển đô thị bền vững #Chính sách xử lý dự án chậm tiến độ

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT