[VIDEO] Hà Nội đề xuất thuê nhà dân, mua nhà thương mại làm nhà an sinh

Hà Nội đề xuất thuê nhà dân và mua nhà thương mại để bổ sung quỹ nhà ở xã hội, hướng tới giải quyết vấn đề nhà ở cho người dân.