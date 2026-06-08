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[VIDEO] Hà Nội đề xuất thuê nhà dân, mua nhà thương mại làm nhà an sinh

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[VIDEO] Hà Nội đề xuất thuê nhà dân, mua nhà thương mại làm nhà an sinh

Hà Nội đề xuất thuê nhà dân và mua nhà thương mại để bổ sung quỹ nhà ở xã hội, hướng tới giải quyết vấn đề nhà ở cho người dân.

Minh Quân - Hà Anh
#Phát triển nhà ở xã hội tại Hà Nội #Thuê và mua nhà dân #thương mại #Quỹ nhà ở an sinh xã hội #Chính sách nhà ở cho người thu nhập thấp #Quản lý và bổ sung quỹ nhà ở

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