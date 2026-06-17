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[VIDEO] Google dự đoán máy tính lượng tử phá mã hóa năm 2029

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[VIDEO] Google dự đoán máy tính lượng tử phá mã hóa năm 2029

Google cảnh báo máy tính lượng tử có thể phá vỡ mã hóa vào năm 2029, thúc đẩy NIST và Nhà Trắng khuyến nghị chuyển đổi mật mã hậu lượng tử.

Minh Quân - Hà Anh
#Máy tính lượng tử và phá mã hóa #Dự đoán năm 2029 #Chính sách mã hóa hậu lượng tử #Vai trò của NIST và Nhà Trắng #Ảnh hưởng đến bảo mật số

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