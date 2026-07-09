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[VIDEO] Giá xăng giảm thúc đẩy niềm tin tiêu dùng Mỹ hồi phục

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[VIDEO] Giá xăng giảm thúc đẩy niềm tin tiêu dùng Mỹ hồi phục

Giá xăng giảm sau 6 tuần giúp niềm tin tiêu dùng Mỹ tháng 6 cải thiện, duy trì mức thấp hơn 13% so với trước, thúc đẩy nền kinh tế.

Minh Quân - Hà Anh
#Giá xăng giảm và niềm tin tiêu dùng #Ảnh hưởng xung đột Trung Đông #Xu hướng tiêu dùng Mỹ #Tác động của giá nhiên liệu #Tình hình kinh tế Mỹ

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