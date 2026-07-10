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[VIDEO] Gần 1.500 doanh nghiệp bất động sản giải thể trong nửa đầu năm

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[VIDEO] Gần 1.500 doanh nghiệp bất động sản giải thể trong nửa đầu năm

Gần 1.500 doanh nghiệp bất động sản giải thể trong nửa đầu năm, tăng 120% so với cùng kỳ, theo số liệu của Cục Thống kê.

Minh Quân - Hà Anh
#Suy thoái ngành bất động sản #Giải thể doanh nghiệp bất động sản #Tăng trưởng doanh nghiệp đóng cửa #Ảnh hưởng dòng vốn #Thị trường bất động sản Việt Nam

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