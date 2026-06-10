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[VIDEO] Đường lậu bủa vây Lao Bảo Quảng Trị, ngành mía đường lao đao giá chạm đáy

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[VIDEO] Đường lậu bủa vây Lao Bảo Quảng Trị, ngành mía đường lao đao giá chạm đáy

Hàng nghìn tấn đường lậu qua Lào vào Việt Nam mỗi đêm gây ảnh hưởng lớn đến ngành mía đường trong nước, giá đường giảm sâu.

Minh Quân - Hà Anh
#Nạn đường lậu qua Lào #Ảnh hưởng ngành mía đường #Giá đường giảm sâu #Nguy cơ mất thị trường #Hoạt động buôn lậu qua sông Sê Pôn

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