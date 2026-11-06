Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] Đề xuất miễn thuế 3 năm cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Đại biểu Quốc hội đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong 3 năm kể từ khi có lãi, tối đa 5 năm từ ngày đăng ký.
Đại biểu Quốc hội đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong 3 năm kể từ khi có lãi, tối đa 5 năm từ ngày đăng ký.
Đại biểu Quốc hội đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong 3 năm kể từ khi có lãi, tối đa 5 năm từ ngày đăng ký.
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Đại biểu Quốc hội đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong 3 năm kể từ khi có lãi, tối đa 5 năm từ ngày đăng ký.
Sản lượng dầu Việt Nam tăng trở lại trong năm 2025, thêm 10,4% sau 9 tháng nhưng vẫn bằng một nửa đỉnh năm 2004. PVN thúc đẩy đổi mới ngành.
Ngân hàng Thế giới dự báo giá lương thực tăng 18% trong giai đoạn 2026-2027. Siêu El Niño, giá dầu cao và vận tải ngũ cốc gián đoạn làm dấy lên lo ngại.
Amazon cho rằng AI đang tạo ra hình mẫu kỹ sư đa năng, nhưng phải đóng bảng xếp hạng nội bộ khi nhân viên tăng dùng token để leo hạng và gây lo ngại về chi phí.
TP HCM dự kiến huy động 10.000 nhân lực xây tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ dài 54 km, hoàn thành cuối năm 2028 và đưa vào vận hành năm 2029.
Denso Việt Nam tại Hà Nội cho hơn 2.000 lao động nghỉ liên tục từ 21 đến 24/11/2026 nhờ hoán đổi lịch làm; người đi làm dịp lễ được hưởng lương cao.
Ngân hàng Thế giới dự báo giá kim loại quý giảm khoảng 8% trong năm 2027, nhưng vẫn cao gấp ba lần mức bình quân giai đoạn 2015-2019.
Nguồn ứng viên đi Nhật tại Hà Nội giảm 60% do đồng yên mất giá và thời gian chờ xuất cảnh kéo dài 6-7 tháng, khiến thị trường kém hấp dẫn.
Microsoft được cho là đề xuất khoảng 60.000 nhân viên nghỉ việc tự nguyện nhằm cắt giảm chi phí và tập trung nguồn lực cho AI, trong bối cảnh ngành công nghệ Mỹ sa thải hàng loạt.
UBND TP HCM trình phương án đầu tư hơn 10.800 tỷ đồng mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý và Phan Anh – An Dương Vương, nhằm giảm ùn tắc, ngập úng.
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