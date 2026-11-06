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[VIDEO] Đề xuất miễn thuế 3 năm cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

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[VIDEO] Đề xuất miễn thuế 3 năm cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đại biểu Quốc hội đề xuất miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong 3 năm kể từ khi có lãi, tối đa 5 năm từ ngày đăng ký.

Minh Quân - Hà Anh
#Doanh nghiệp nhỏ và vừa #Thuế thu nhập doanh nghiệp #Miễn thuế #Chính sách thuế #Quốc hội

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