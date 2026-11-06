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[VIDEO] Microsoft mời nhân viên tại 4 nước nghỉ việc tự nguyện

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[VIDEO] Microsoft mời nhân viên tại 4 nước nghỉ việc tự nguyện

Microsoft triển khai chương trình nghỉ việc tự nguyện tại Mỹ, Canada, Ấn Độ và Anh. Dù có khoảng 223.000 nhân viên, hãng dự kiến chưa đến 3.000 người tham gia.

Minh Quân - Hà Anh
#Microsoft #Cắt giảm nhân sự #Nghỉ việc tự nguyện #Thị trường lao động #Công nghệ

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