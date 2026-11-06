Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] Microsoft mời nhân viên tại 4 nước nghỉ việc tự nguyện
Microsoft triển khai chương trình nghỉ việc tự nguyện tại Mỹ, Canada, Ấn Độ và Anh. Dù có khoảng 223.000 nhân viên, hãng dự kiến chưa đến 3.000 người tham gia.
Microsoft triển khai chương trình nghỉ việc tự nguyện tại Mỹ, Canada, Ấn Độ và Anh. Dù có khoảng 223.000 nhân viên, hãng dự kiến chưa đến 3.000 người tham gia.
Microsoft triển khai chương trình nghỉ việc tự nguyện tại Mỹ, Canada, Ấn Độ và Anh. Dù có khoảng 223.000 nhân viên, hãng dự kiến chưa đến 3.000 người tham gia.
Tại phiên thảo luận Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi sáng 30/10, đại biểu Quốc hội đề xuất cấm sang tay hợp đồng nhằm hạn chế đầu cơ, đẩy giá nhà.
Đăk Lăk hợp tác với IDH Hà Lan, hướng tới 75.000 ha cà phê bền vững vào năm 2030, thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu xanh.
Tại ESG Company Tour 2026, Nhựa Bình Minh chia sẻ cách tinh giản quy trình trước khi tự động hóa nhằm giảm chi phí, phát thải, với nhà máy Tây Ninh làm ví dụ.
GDP Mỹ tăng 3,4% trong quý III, nhanh nhất một năm, nhưng lạm phát gia tăng khiến sức mua hộ gia đình suy yếu và Fed giữ nguyên lãi suất.
Ngày 29/10, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam đạt 1.000 tỷ USD, sớm hai tháng; điện tử, điện thoại và máy móc đóng góp 54% tổng kim ngạch.
Dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi đề xuất lập quỹ nhà do Nhà nước đầu tư, ưu tiên người khó khăn, người lao động và các nhóm dễ bị tổn thương.
TPHCM dự kiến miễn vé xe buýt, hỗ trợ y tế và khuyến khích thưởng Tết sớm để giảm áp lực tài chính cho gia đình, đồng thời thúc đẩy sức mua cuối năm.
Chính phủ đề xuất nâng tiền đặt trước khi đấu giá đất lên 20–50%. Người bỏ cọc có thể bị cấm tham gia đấu giá từ 6 tháng đến 5 năm.
Elon Musk xác nhận hạn chế Starlink tại Ukraine sau cáo buộc Kiev dùng vệ tinh hỗ trợ UAV tấn công. Nga lên tiếng giữa lúc kết nối quân sự được khôi phục.
Microsoft triển khai chương trình nghỉ việc tự nguyện tại Mỹ, Canada, Ấn Độ và Anh. Dù có khoảng 223.000 nhân viên, hãng dự kiến chưa đến 3.000 người tham gia.
Tại phiên thảo luận Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi sáng 30/10, đại biểu Quốc hội đề xuất cấm sang tay hợp đồng nhằm hạn chế đầu cơ, đẩy giá nhà.
Đăk Lăk hợp tác với IDH Hà Lan, hướng tới 75.000 ha cà phê bền vững vào năm 2030, thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu xanh.
Tại ESG Company Tour 2026, Nhựa Bình Minh chia sẻ cách tinh giản quy trình trước khi tự động hóa nhằm giảm chi phí, phát thải, với nhà máy Tây Ninh làm ví dụ.
GDP Mỹ tăng 3,4% trong quý III, nhanh nhất một năm, nhưng lạm phát gia tăng khiến sức mua hộ gia đình suy yếu và Fed giữ nguyên lãi suất.
Ngày 29/10, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam đạt 1.000 tỷ USD, sớm hai tháng; điện tử, điện thoại và máy móc đóng góp 54% tổng kim ngạch.
Dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi đề xuất lập quỹ nhà do Nhà nước đầu tư, ưu tiên người khó khăn, người lao động và các nhóm dễ bị tổn thương.
TPHCM dự kiến miễn vé xe buýt, hỗ trợ y tế và khuyến khích thưởng Tết sớm để giảm áp lực tài chính cho gia đình, đồng thời thúc đẩy sức mua cuối năm.
Chính phủ đề xuất nâng tiền đặt trước khi đấu giá đất lên 20–50%. Người bỏ cọc có thể bị cấm tham gia đấu giá từ 6 tháng đến 5 năm.
Elon Musk xác nhận hạn chế Starlink tại Ukraine sau cáo buộc Kiev dùng vệ tinh hỗ trợ UAV tấn công. Nga lên tiếng giữa lúc kết nối quân sự được khôi phục.
Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng sớm chọn tư vấn quốc tế cho tuyến đường sắt Bắc Nam dài 1.541 km, vốn hơn 67 tỷ USD, dự kiến khởi công cuối năm 2026.
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