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[GALLERY] BMW 3 Series 2027 bản Trung Quốc kích thước lớn ngang 5 Series

Số hóa - Xe

[GALLERY] BMW 3 Series 2027 bản Trung Quốc kích thước lớn ngang 5 Series

Mẫu xe sedan BMW 3 Series 2027 thế hệ mới dành cho thị trường Trung Quốc sở hữu thân xe kéo dài, chiều dài cơ sở chỉ ngắn hơn BMW 5 Series tại Mỹ 25 mm.

Nguyễn Chung
Dù chưa được BMW chính thức giới thiệu, phiên bản 3 Series thế hệ mới dành cho thị trường Trung Quốc đã lộ diện thông qua hồ sơ đăng ký tại Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT). Đáng chú ý, mẫu sedan này có kích thước lớn hơn đáng kể so với phiên bản dành cho châu Âu và Mỹ, đồng thời sở hữu động cơ mạnh hơn.
Dù chưa được BMW chính thức giới thiệu, phiên bản 3 Series thế hệ mới dành cho thị trường Trung Quốc đã lộ diện thông qua hồ sơ đăng ký tại Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT). Đáng chú ý, mẫu sedan này có kích thước lớn hơn đáng kể so với phiên bản dành cho châu Âu và Mỹ, đồng thời sở hữu động cơ mạnh hơn.
Theo dữ liệu từ MIIT, mẫu xe sedan BMW 3 Series 2027 phiên bản dành cho thị trường Trung Quốc có chiều dài tổng thể 4.865 mm và chiều dài cơ sở 2.970 mm. Cả hai thông số đều tăng 110 mm so với phiên bản dành cho thị trường phương Tây.
Theo dữ liệu từ MIIT, mẫu xe sedan BMW 3 Series 2027 phiên bản dành cho thị trường Trung Quốc có chiều dài tổng thể 4.865 mm và chiều dài cơ sở 2.970 mm. Cả hai thông số đều tăng 110 mm so với phiên bản dành cho thị trường phương Tây.
Với kích thước này, chiều dài cơ sở của BMW 3 Series tại Trung Quốc chỉ ngắn hơn 25 mm so với BMW 5 Series đang bán tại Mỹ, mẫu xe có chiều dài tổng thể 5.060 mm và chiều dài cơ sở 2.995 mm. Tuy nhiên, xét về chiều dài tổng thể, 3 Series vẫn ngắn hơn đàn anh 195 mm.
Với kích thước này, chiều dài cơ sở của BMW 3 Series tại Trung Quốc chỉ ngắn hơn 25 mm so với BMW 5 Series đang bán tại Mỹ, mẫu xe có chiều dài tổng thể 5.060 mm và chiều dài cơ sở 2.995 mm. Tuy nhiên, xét về chiều dài tổng thể, 3 Series vẫn ngắn hơn đàn anh 195 mm.
Việc kéo dài thân xe nhằm đáp ứng nhu cầu về không gian hàng ghế sau, yếu tố được nhiều khách hàng Trung Quốc quan tâm khi lựa chọn ôtô. BMW 3 Series phiên bản trục cơ sở dài được sản xuất tại Thẩm Dương thông qua liên doanh BMW-Brilliance. Về thiết kế, mẫu xe nhìn chung tương đồng với phiên bản dành cho các thị trường khác.
Việc kéo dài thân xe nhằm đáp ứng nhu cầu về không gian hàng ghế sau, yếu tố được nhiều khách hàng Trung Quốc quan tâm khi lựa chọn ôtô. BMW 3 Series phiên bản trục cơ sở dài được sản xuất tại Thẩm Dương thông qua liên doanh BMW-Brilliance. Về thiết kế, mẫu xe nhìn chung tương đồng với phiên bản dành cho các thị trường khác.
BMW 3 Series 2027 bản Trung Quốc sử dụng ngôn ngữ thiết kế mới từng xuất hiện trên BMW i3 thuần điện. Tuy nhiên, khác với i3 điện sử dụng kiến trúc Neue Klasse, BMW 3 Series động cơ xăng tiếp tục phát triển trên nền tảng CLAR được nâng cấp từ thế hệ tiền nhiệm.
BMW 3 Series 2027 bản Trung Quốc sử dụng ngôn ngữ thiết kế mới từng xuất hiện trên BMW i3 thuần điện. Tuy nhiên, khác với i3 điện sử dụng kiến trúc Neue Klasse, BMW 3 Series động cơ xăng tiếp tục phát triển trên nền tảng CLAR được nâng cấp từ thế hệ tiền nhiệm.
Một điểm khác biệt khác nằm ở tay nắm cửa. Các mẫu BMW iX3, i3 và 3 Series dành cho Trung Quốc sử dụng thiết kế tay nắm cửa truyền thống hơn, nhằm đáp ứng những quy định an toàn mới liên quan đến việc hạn chế tay nắm cửa dạng ẩn tại thị trường này.
Một điểm khác biệt khác nằm ở tay nắm cửa. Các mẫu BMW iX3, i3 và 3 Series dành cho Trung Quốc sử dụng thiết kế tay nắm cửa truyền thống hơn, nhằm đáp ứng những quy định an toàn mới liên quan đến việc hạn chế tay nắm cửa dạng ẩn tại thị trường này.
Theo hồ sơ đăng ký, BMW-Brilliance dự kiến phân phối 3 Series mới với hai phiên bản 325L và 330L, trong đó chữ L biểu thị cấu hình thân xe kéo dài. Cả hai đều sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 2.0 lít. Phiên bản 325L có công suất 231 mã lực, cùng tốc độ tối đa 233 km/h. Trong khi đó, 330L mạnh hơn với công suất 283 mã lực và tốc độ tối đa được giới hạn ở mức 250 km/h.
Theo hồ sơ đăng ký, BMW-Brilliance dự kiến phân phối 3 Series mới với hai phiên bản 325L và 330L, trong đó chữ L biểu thị cấu hình thân xe kéo dài. Cả hai đều sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 2.0 lít. Phiên bản 325L có công suất 231 mã lực, cùng tốc độ tối đa 233 km/h. Trong khi đó, 330L mạnh hơn với công suất 283 mã lực và tốc độ tối đa được giới hạn ở mức 250 km/h.
Tuy nhiên, khác với xe dành cho các thị trường nước ngoài, BMW 3-Series 2027 ở Trung Quốc không có bản M350 xDrive với động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 3.0L. Một trong những yếu tố có thể ảnh hưởng đến quyết định này là chính sách thuế tiêu thụ tại Trung Quốc. Theo đó, động cơ có dung tích không quá 2.0 lít chịu mức thuế 5%, trong khi động cơ trên 2.0 đến 2.5 lít chịu thuế 9%.
Tuy nhiên, khác với xe dành cho các thị trường nước ngoài, BMW 3-Series 2027 ở Trung Quốc không có bản M350 xDrive với động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 3.0L. Một trong những yếu tố có thể ảnh hưởng đến quyết định này là chính sách thuế tiêu thụ tại Trung Quốc. Theo đó, động cơ có dung tích không quá 2.0 lít chịu mức thuế 5%, trong khi động cơ trên 2.0 đến 2.5 lít chịu thuế 9%.
Video: Giới thiệu mẫu xe BMW 3 và BMW i3 thế hệ mới.
Nguyễn Chung
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