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[VIDEO] Đường sắt Bến Thành - Cần Giờ dự kiến chạy từ năm 2029

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[VIDEO] Đường sắt Bến Thành - Cần Giờ dự kiến chạy từ năm 2029

TP HCM dự kiến huy động 10.000 nhân lực xây tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ dài 54 km, hoàn thành cuối năm 2028 và đưa vào vận hành năm 2029.

Minh Quân - Hà Anh
#Đường sắt Bến Thành - Cần Giờ #TP HCM #Đường sắt đô thị #Thi công đường sắt #Hạ tầng giao thông

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