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[VIDEO] Đã nộp thuế đất vẫn bị báo nợ: Cục Thuế yêu cầu rà soát

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[VIDEO] Đã nộp thuế đất vẫn bị báo nợ: Cục Thuế yêu cầu rà soát

Cục Thuế yêu cầu địa phương chuẩn hóa dữ liệu, xử lý dứt điểm tình trạng người dân đã nộp thuế đất nhưng vẫn bị ghi nợ; gần 96% hồ sơ đã được xử lý.

Minh Quân - Hà Anh
#Cục Thuế #Thuế đất #Nợ thuế #Chuẩn hóa dữ liệu #Quản lý thuế

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