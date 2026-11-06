[VIDEO] Sản lượng dầu Việt Nam phục hồi, ngành cần đổi hướng

Sản lượng dầu Việt Nam tăng trở lại trong năm 2025, thêm 10,4% sau 9 tháng nhưng vẫn bằng một nửa đỉnh năm 2004. PVN thúc đẩy đổi mới ngành.