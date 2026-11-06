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[VIDEO] Sản lượng dầu Việt Nam phục hồi, ngành cần đổi hướng

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[VIDEO] Sản lượng dầu Việt Nam phục hồi, ngành cần đổi hướng

Sản lượng dầu Việt Nam tăng trở lại trong năm 2025, thêm 10,4% sau 9 tháng nhưng vẫn bằng một nửa đỉnh năm 2004. PVN thúc đẩy đổi mới ngành.

Minh Quân - Hà Anh
#Dầu mỏ Việt Nam #Sản lượng dầu #PVN #Ngành dầu khí #Đổi mới ngành dầu khí

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