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[VIDEO] Đăk Lăk đặt mục tiêu 75.000 ha cà phê bền vững

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[VIDEO] Đăk Lăk đặt mục tiêu 75.000 ha cà phê bền vững

Đăk Lăk hợp tác với IDH Hà Lan, hướng tới 75.000 ha cà phê bền vững vào năm 2030, thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu xanh.

Minh Quân - Hà Anh
#Đăk Lăk #IDH Hà Lan #Cà phê bền vững #Thích ứng biến đổi khí hậu #Xuất khẩu xanh

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