Suzuki đã vượt Honda để vươn lên vị trí thứ hai trong số các hãng sản xuất ôtô Nhật Bản về doanh số bán xe toàn cầu trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 9/2026.

Video: Xem nhanh Suzuki XL7 thế hệ mới tại Việt Nam.

Đây là kết quả được dựa trên số liệu bán hàng được 8 hãng ôtô lớn của Nhật Bản công bố hôm 29/10/2026. Theo đó, Toyota lần đầu tiên sau 2 năm ghi nhận sự sụt giảm cả về doanh số bán hàng và sản lượng toàn cầu trong nửa đầu năm tài chính 2026-2027 trong bối cảnh nhu cầu tại Trung Quốc suy yếu. Doanh số bán hàng, bao gồm cả Lexus, của Toyota giảm 4% xuống còn 5.059.014 xe. Trong khi đó, sản lượng giảm 1,9% xuống còn 4.895.406 xe.

Suzuki vượt Honda, trở thành hãng ôtô Nhật Bản bán chạy thứ hai toàn cầu.

Trong khi đó, Suzuki đã vươn lên đứng thứ 2 từ vị trí thứ 4 của một năm trước nhờ doanh số tại Ấn Độ tăng trưởng mạnh. Tại thị trường tỷ dân này, Suzuki hiện đang nắm giữ 40% thị phần xe du lịch. Doanh số toàn cầu của Suzuki tăng 19,9%, thiết lập kỷ lục 1.824.006 xe trong nửa đầu năm tài chính. Trong số này, doanh số bán buôn tại thị trường Ấn Độ đạt 1.100.260 xe, tăng 35,4%. Ngược lại, doanh số của Suzuki tại thị trường quê nhà Nhật Bản giảm nhẹ xuống còn 354.040 xe. Tổng doanh số tại tất cả các thị trường nước ngoài khác đạt 369.706 xe.

Các số liệu về sản lượng thậm chí còn ấn tượng hơn. Suzuki đã sản xuất 1.329.617 xe tại Ấn Độ trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 9/2026 trên tổng sản lượng 1.903.896 xe trên toàn cầu. Điều này đồng nghĩa với việc khoảng 70% sản lượng toàn cầu của Suzuki đến từ Ấn Độ. Sản lượng tại thị trường này tăng 26,6%, đạt mức cao nhất từ trước đến nay trong nửa đầu năm tài chính.

Suzuki đã vươn lên đứng thứ 2 từ vị trí thứ 4 của một năm trước nhờ doanh số tại Ấn Độ tăng trưởng mạnh. Doanh số toàn cầu của Suzuki tăng 19,9%.

Honda cho biết doanh số toàn cầu của hãng giảm 4%, xuống còn 1.661.569 xe, trong đó, lượng xe bán ra tại Trung Quốc giảm một nửa. Nissan vốn đang nỗ lực tái cơ cấu và phục hồi hoạt động kinh doanh cũng ghi nhận doanh số giảm hơn 40% tại Trung Quốc.

Giá xăng tăng cao trong bối cảnh khủng hoảng Trung Đông đã thúc đẩy doanh số xe điện tại Trung Quốc tăng trưởng nhanh hơn, nơi Toyota và các hãng ôtô Nhật Bản khác đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các nhà sản xuất nội địa. Doanh số của Toyota tại thị trường này giảm mạnh đến 25,1%.

Nhờ nhu cầu ổn định đối với xe hybrid, doanh số của Toyota tại Bắc Mỹ tăng 1,8% trong nửa đầu năm tài chính. Trong khi đó, doanh số tại châu Âu tăng 1,4%.

Doanh số bán hàng ở nước ngoài của Toyota trong giai đoạn 6 tháng qua giảm 6,5%, xuống còn 4.256.216 xe. Trong khi đó, sản lượng sản xuất bên ngoài Nhật Bản giảm 5,6%, xuống còn 3.215.352 xe.

Nhờ nhu cầu ổn định đối với các mẫu xe hybrid, doanh số của Toyota tại Bắc Mỹ tăng 1,8% trong nửa đầu năm tài chính. Trong khi đó, doanh số tại châu Âu của hãng xe lớn nhất thế giới tăng 1,4%.

Honda cho biết doanh số toàn cầu của hãng giảm 4%, xuống còn 1.661.569 xe, trong đó, lượng xe bán ra tại Trung Quốc giảm một nửa.

Mazda, Daihatsu và Subaru đều ghi nhận doanh số toàn cầu tăng trưởng với tỷ lệ lần lượt 1,2%, 0,5% và 3,4%. Doanh số tương ứng của 3 hãng này trong nửa đầu năm tài khóa 2026-2027 là 616.776 xe, 494.759 xe và 470.379 xe. Trong khi đó, Nissan ghi nhận mức giảm 11,8%, xuống còn 1.355.233 xe. Riêng Mitsubishi giảm 7,0%, xuống còn 356.887 xe.

Tổng sản lượng toàn cầu của 8 hãng ô tô đạt 11,83 triệu xe, giảm 0,9%. Trong khi đó, sản lượng sản xuất tại Nhật Bản của 8 ông lớn này tăng 2,4%, lên 3,97 triệu xe.