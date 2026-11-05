Hơn 270 ngôi mộ cổ dưới chân núi Hạ Lan, hé lộ bí mật vương triều Tây Hạ

Quần thể lăng mộ bí ẩn giữa núi Hạ Lan

Nằm dưới chân núi Hạ Lan thuộc thành phố Ngân Xuyên, Ninh Hạ, Trung Quốc, một quần thể lăng mộ cổ rộng lớn từ lâu đã thu hút sự quan tâm của các nhà khảo cổ. Đây là nơi an nghỉ của các hoàng đế và tầng lớp quý tộc thuộc vương triều Tây Hạ, một chính quyền do người Đảng Hạng thành lập và tồn tại từ năm 1038 đến năm 1227.

Theo thống kê chính thức, khu di tích Lăng Tây Hạ có 9 lăng mộ hoàng đế, 271 ngôi mộ chôn cất phụ thuộc, có khu di tích kiến trúc phía Bắc và 32 công trình phòng chống lũ lụt. Toàn bộ khu vực phân bố trên diện tích gần 40 km², tạo thành một quần thể mai táng có quy mô đặc biệt lớn tại vùng Tây Bắc Trung Quốc.

Nhìn từ xa, những gò đất cao thấp nằm rải rác giữa vùng đồng bằng khô cằn tạo nên khung cảnh kỳ lạ. Nhiều công trình có hình dáng giống những ngọn tháp khổng lồ, khiến người quan sát liên tưởng đến các kiến trúc tôn giáo cổ đại.

Điều đáng chú ý là các lăng mộ không được xây dựng tách biệt hoàn toàn mà nằm trong một hệ thống quy hoạch thống nhất, gắn với địa hình núi Hạ Lan và đồng bằng Ngân Xuyên.

Dưới chân núi Hạ Lan, quần thể lăng mộ Tây Hạ lưu giữ hàng trăm di tích, hé lộ nền văn minh từng thịnh vượng gần 200 năm. Ảnh: Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG / CCTV).

Kiến trúc lăng mộ kết hợp nhiều yếu tố văn hóa

Điểm đặc biệt của Lăng Tây Hạ nằm ở phong cách kiến trúc. Các công trình kế thừa nhiều nguyên tắc xây dựng lăng mộ hoàng gia thời Đường và Tống, đồng thời kết hợp tín ngưỡng Phật giáo cùng phong tục riêng của người Đảng Hạng.

Trung tâm mỗi khu lăng thường là một kiến trúc dạng đài đất cao, có hình dáng giống ngọn tháp nhiều tầng. Bao quanh là những khu vực kiến trúc phụ trợ, tạo nên tổng thể có trật tự và quy mô lớn.

Khác với nhiều lăng mộ hoàng gia được xây dựng bằng đá hoặc gạch với phần nổi đồ sộ, các công trình Tây Hạ chủ yếu sử dụng kỹ thuật đất nện. Người thợ phải đắp đất thành từng lớp, nén chặt để tạo nên những khối kiến trúc có khả năng chịu lực.

Qua các dấu tích còn lại, giới nghiên cứu nhận thấy kỹ thuật xây dựng tại đây đạt trình độ đáng kể. Việc kết hợp kiến trúc lăng tẩm Trung Hoa với biểu tượng Phật giáo cho thấy Tây Hạ không chỉ tiếp thu văn hóa từ các triều đại lân cận mà còn phát triển bản sắc riêng.

Cổ vật hé lộ đời sống hoàng gia Tây Hạ

Trong quá trình khảo cổ, nhiều hiện vật quý giá đã được phát hiện tại khu lăng mộ. Nổi bật là tượng bò đồng mạ vàng, đồ gốm, vật dụng bằng kim loại, bia đá, đồ trang trí kiến trúc và các mảnh vật liệu có khắc chữ Tây Hạ.

Đặc biệt, tượng bò đồng mạ vàng được khai quật tại một ngôi mộ phụ là hiện vật nổi tiếng, thể hiện trình độ đúc kim loại và kỹ thuật trang trí tinh xảo của nghệ nhân thời bấy giờ.

Những di vật này không chỉ phản ánh sự giàu có của tầng lớp hoàng gia mà còn cung cấp thông tin về hoạt động sản xuất, nghệ thuật và tín ngưỡng. Qua hình dáng, chất liệu và kỹ thuật chế tác, các chuyên gia có thể tìm hiểu sự giao lưu văn hóa giữa Tây Hạ với các quốc gia và cộng đồng khác trên Con đường Tơ lụa cổ xưa.

Một nguồn tư liệu đặc biệt quan trọng khác là chữ viết Tây Hạ. Hệ thống chữ viết này được sáng tạo dưới thời vua Lý Nguyên Hạo, giúp vương triều ghi chép các văn bản hành chính, tôn giáo và văn học. Những dấu tích chữ viết còn lại góp phần khôi phục lịch sử của một nền văn minh từng bị chiến tranh và thời gian làm gián đoạn.

Những ngôi mộ phản ánh sự thịnh vượng của vương triều Tây Hạ

Vương triều Tây Hạ kiểm soát một khu vực có vị trí chiến lược trên Con đường Tơ lụa cổ. Nhờ nằm giữa các tuyến giao thương nối Trung Quốc với Trung Á, vương triều này từng phát triển hoạt động thương mại, thủ công nghiệp và giao lưu văn hóa.

Sự phong phú của các di vật trong khu lăng mộ phản ánh phần nào tiềm lực kinh tế và quyền lực của tầng lớp thống trị. Những công trình có quy mô lớn cũng cho thấy nhà nước Tây Hạ đã huy động được nguồn nhân lực và vật liệu đáng kể để xây dựng các khu mai táng hoàng gia.

Tuy nhiên, năm 1227, vương triều Tây Hạ bị quân Mông Cổ chinh phục dưới thời Thành Cát Tư Hãn. Sau sự kiện này, nhiều dấu tích của triều đại dần bị vùi lấp, khiến việc nghiên cứu lịch sử Tây Hạ gặp không ít khó khăn.

Ngày 11/7/2025, Lăng Tây Hạ chính thức được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc bảo tồn và giới thiệu nền văn minh Tây Hạ với cộng đồng quốc tế.