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[VIDEO] Nhựa Bình Minh: Tinh giản quy trình trước tự động hóa

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[VIDEO] Nhựa Bình Minh: Tinh giản quy trình trước tự động hóa

Tại ESG Company Tour 2026, Nhựa Bình Minh chia sẻ cách tinh giản quy trình trước khi tự động hóa nhằm giảm chi phí, phát thải, với nhà máy Tây Ninh làm ví dụ.

Minh Quân - Hà Anh
#Nhựa Bình Minh #Tự động hóa sản xuất #Tinh giản quy trình #Giảm chi phí #Giảm phát thải

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