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[VIDEO] Ngân hàng Thế giới cảnh báo nguy cơ khủng hoảng lương thực

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[VIDEO] Ngân hàng Thế giới cảnh báo nguy cơ khủng hoảng lương thực

Ngân hàng Thế giới dự báo giá lương thực tăng 18% trong giai đoạn 2026-2027. Siêu El Niño, giá dầu cao và vận tải ngũ cốc gián đoạn làm dấy lên lo ngại.

Minh Quân - Hà Anh
#Ngân hàng Thế giới #Khủng hoảng lương thực #Giá lương thực #El Niño #Vận tải ngũ cốc

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