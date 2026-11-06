Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] Ngân hàng Thế giới dự báo giá kim loại quý giảm 8%
Ngân hàng Thế giới dự báo giá kim loại quý giảm khoảng 8% trong năm 2027, nhưng vẫn cao gấp ba lần mức bình quân giai đoạn 2015-2019.
Ngân hàng Thế giới dự báo giá kim loại quý giảm khoảng 8% trong năm 2027, nhưng vẫn cao gấp ba lần mức bình quân giai đoạn 2015-2019.
Ngân hàng Thế giới dự báo giá kim loại quý giảm khoảng 8% trong năm 2027, nhưng vẫn cao gấp ba lần mức bình quân giai đoạn 2015-2019.
Nguồn ứng viên đi Nhật tại Hà Nội giảm 60% do đồng yên mất giá và thời gian chờ xuất cảnh kéo dài 6-7 tháng, khiến thị trường kém hấp dẫn.
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Meta hoãn cắt giảm nhân sự, Walmart gặp lỗi phân công, trong khi khảo sát của Fed Atlanta cho thấy 90% lãnh đạo chưa ghi nhận năng suất tăng nhờ AI.
Microsoft triển khai chương trình nghỉ việc tự nguyện tại Mỹ, Canada, Ấn Độ và Anh. Dù có khoảng 223.000 nhân viên, hãng dự kiến chưa đến 3.000 người tham gia.
Tại phiên thảo luận Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi sáng 30/10, đại biểu Quốc hội đề xuất cấm sang tay hợp đồng nhằm hạn chế đầu cơ, đẩy giá nhà.
Đăk Lăk hợp tác với IDH Hà Lan, hướng tới 75.000 ha cà phê bền vững vào năm 2030, thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu xanh.
Tại ESG Company Tour 2026, Nhựa Bình Minh chia sẻ cách tinh giản quy trình trước khi tự động hóa nhằm giảm chi phí, phát thải, với nhà máy Tây Ninh làm ví dụ.
Ngân hàng Thế giới dự báo giá kim loại quý giảm khoảng 8% trong năm 2027, nhưng vẫn cao gấp ba lần mức bình quân giai đoạn 2015-2019.
Nguồn ứng viên đi Nhật tại Hà Nội giảm 60% do đồng yên mất giá và thời gian chờ xuất cảnh kéo dài 6-7 tháng, khiến thị trường kém hấp dẫn.
Microsoft được cho là đề xuất khoảng 60.000 nhân viên nghỉ việc tự nguyện nhằm cắt giảm chi phí và tập trung nguồn lực cho AI, trong bối cảnh ngành công nghệ Mỹ sa thải hàng loạt.
UBND TP HCM trình phương án đầu tư hơn 10.800 tỷ đồng mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý và Phan Anh – An Dương Vương, nhằm giảm ùn tắc, ngập úng.
Cục Thuế yêu cầu địa phương chuẩn hóa dữ liệu, xử lý dứt điểm tình trạng người dân đã nộp thuế đất nhưng vẫn bị ghi nợ; gần 96% hồ sơ đã được xử lý.
Meta hoãn cắt giảm nhân sự, Walmart gặp lỗi phân công, trong khi khảo sát của Fed Atlanta cho thấy 90% lãnh đạo chưa ghi nhận năng suất tăng nhờ AI.
Microsoft triển khai chương trình nghỉ việc tự nguyện tại Mỹ, Canada, Ấn Độ và Anh. Dù có khoảng 223.000 nhân viên, hãng dự kiến chưa đến 3.000 người tham gia.
Tại phiên thảo luận Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi sáng 30/10, đại biểu Quốc hội đề xuất cấm sang tay hợp đồng nhằm hạn chế đầu cơ, đẩy giá nhà.
Đăk Lăk hợp tác với IDH Hà Lan, hướng tới 75.000 ha cà phê bền vững vào năm 2030, thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu xanh.
Tại ESG Company Tour 2026, Nhựa Bình Minh chia sẻ cách tinh giản quy trình trước khi tự động hóa nhằm giảm chi phí, phát thải, với nhà máy Tây Ninh làm ví dụ.
GDP Mỹ tăng 3,4% trong quý III, nhanh nhất một năm, nhưng lạm phát gia tăng khiến sức mua hộ gia đình suy yếu và Fed giữ nguyên lãi suất.
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