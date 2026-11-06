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[VIDEO] Ngân hàng Thế giới dự báo giá kim loại quý giảm 8%

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[VIDEO] Ngân hàng Thế giới dự báo giá kim loại quý giảm 8%

Ngân hàng Thế giới dự báo giá kim loại quý giảm khoảng 8% trong năm 2027, nhưng vẫn cao gấp ba lần mức bình quân giai đoạn 2015-2019.

Minh Quân - Hà Anh
#Ngân hàng Thế giới #Kim loại quý #Giá kim loại quý #Dự báo giá #Năm 2027

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