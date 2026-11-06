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[VIDEO] Amazon: AI định hình lại nghề kỹ sư và cuộc đua token

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[VIDEO] Amazon: AI định hình lại nghề kỹ sư và cuộc đua token

Amazon cho rằng AI đang tạo ra hình mẫu kỹ sư đa năng, nhưng phải đóng bảng xếp hạng nội bộ khi nhân viên tăng dùng token để leo hạng và gây lo ngại về chi phí.

Minh Quân - Hà Anh
#Amazon #Trí tuệ nhân tạo #Kỹ sư phần mềm #Token AI #Đánh giá hiệu suất nhân viên

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