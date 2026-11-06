Google Maps trên iPhone Duo bất ngờ chi tiết hơn Android

Một thử nghiệm so sánh Google Maps trên iPhone Duo và Galaxy Z Fold 8 đang thu hút sự chú ý khi hai thiết bị hiển thị bản đồ với mức độ chi tiết khác nhau. Trong hình ảnh được tài khoản công nghệ Techdroider chia sẻ, cả hai smartphone cùng mở khu vực vòng quay Singapore Flyer, nhưng phiên bản trên iPhone Duo xuất hiện nhiều tên địa điểm, biểu tượng hình ảnh và chi tiết công trình hơn. Trong khi đó, bản đồ trên Galaxy Z Fold 8 có ít nhãn hơn, các khối kiến trúc cũng thể hiện đơn giản hơn.

Google Maps hiển thị nhiều nhãn địa điểm và chi tiết công trình hơn trên iPhone Duo so với Galaxy Z Fold 8 trong thử nghiệm tại Singapore.

Cụ thể, trên iPhone Duo, Google Maps hiển thị thêm những địa điểm như Cloud Forest, Flower Dome, Indian Garden cùng một số điểm tham quan và hình ảnh xung quanh Singapore Flyer. Ngược lại, màn hình Galaxy Z Fold 8 chỉ xuất hiện một số nhãn cơ bản. Khác biệt này làm dấy lên câu hỏi về khả năng đồng bộ trải nghiệm Google Maps giữa hai hệ điều hành Android và iOS. Tuy nhiên, một phép so sánh tại một địa điểm chưa đủ chứng minh phiên bản Android luôn có chất lượng hiển thị thấp hơn. Kết quả còn có thể chịu ảnh hưởng từ mức thu phóng, cài đặt bản đồ, dữ liệu khu vực và phiên bản ứng dụng.

Một điểm đáng chú ý khác nằm ở cách Google Maps tận dụng màn hình gập của iPhone Duo. Trong phiên bản ban đầu, ứng dụng chưa tương thích hoàn toàn với thiết kế màn hình mới, xuất hiện viền đen và một số thành phần giao diện chưa được bố trí hợp lý. Theo MacRumors, bản cập nhật Google Maps 26.44.4 phát hành ngày 3/11 đã cải thiện khả năng hiển thị trên cả màn hình trong và ngoài, mở rộng bản đồ gần như toàn màn hình. Giao diện mới đưa thanh tìm kiếm và các thẻ Explore, You, Contribute sang bảng điều khiển bên trái, trong khi những nút điều khiển bản đồ được bố trí ở phía đối diện.

Để hiểu nguyên nhân ứng dụng cần tối ưu riêng, cần nhìn vào thiết kế đặc biệt của iPhone Duo. Theo thông số Apple công bố, đây là mẫu iPhone gập đầu tiên của hãng, sở hữu màn hình OLED bên trong 7,6 inch và màn hình ngoài 5,4 inch. Khi mở ra, thiết bị có độ dày chỉ 5,2 mm, sử dụng khung titan và đạt chuẩn kháng nước, bụi IP68. Apple cũng trang bị chip A20 Pro, hệ thống camera kép 48MP và hệ điều hành iOS 27 được thiết kế để chuyển đổi linh hoạt giữa hai màn hình.

iPhone Duo sở hữu màn hình gập OLED 7,6 inch bên trong và màn hình ngoài 5,4 inch, đòi hỏi các ứng dụng phải tối ưu giao diện riêng. (Ảnh: Apple)

Không chỉ là một chiếc smartphone có màn hình lớn, iPhone Duo còn hướng đến khả năng đa nhiệm với chế độ Split View, cho phép mở hai ứng dụng song song. Người dùng có thể chuyển đổi giữa màn hình ngoài và màn hình trong, sử dụng thiết bị theo nhiều tư thế khác nhau để xem phim, gọi video hoặc làm việc. Chính sự thay đổi về tỷ lệ hiển thị và cách bố trí giao diện khiến các ứng dụng bên thứ ba cần được tối ưu thay vì chỉ phóng to giao diện điện thoại thông thường.

Việc Google Maps nhanh chóng bổ sung hỗ trợ cho iPhone Duo cho thấy các nhà phát triển đang phải thích ứng với thế hệ smartphone gập mới. Dù vậy, câu chuyện bản đồ hiển thị khác nhau trên iOS và Android vẫn cần thêm những thử nghiệm ở nhiều khu vực, thiết bị và phiên bản ứng dụng để xác định nguyên nhân. Với người dùng, điều đáng quan tâm không chỉ là số lượng địa điểm xuất hiện trên bản đồ, mà còn là khả năng khai thác tối đa màn hình lớn để tìm kiếm, khám phá và điều hướng thuận tiện hơn.