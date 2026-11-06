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[VIDEO] GDP Mỹ tăng 3,4%, lạm phát tiếp tục gây áp lực

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[VIDEO] GDP Mỹ tăng 3,4%, lạm phát tiếp tục gây áp lực

GDP Mỹ tăng 3,4% trong quý III, nhanh nhất một năm, nhưng lạm phát gia tăng khiến sức mua hộ gia đình suy yếu và Fed giữ nguyên lãi suất.

Minh Quân - Hà Anh
#Kinh tế Mỹ #Tổng sản phẩm quốc nội #Lạm phát Mỹ #Cục Dự trữ Liên bang Mỹ #Sức mua hộ gia đình

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