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[VIDEO] Xuất nhập khẩu Việt Nam chạm mốc 1.000 tỷ USD

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[VIDEO] Xuất nhập khẩu Việt Nam chạm mốc 1.000 tỷ USD

Ngày 29/10, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam đạt 1.000 tỷ USD, sớm hai tháng; điện tử, điện thoại và máy móc đóng góp 54% tổng kim ngạch.

Minh Quân - Hà Anh
#Xuất nhập khẩu Việt Nam #Cục Hải quan #Điện tử #Điện thoại #Máy móc

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