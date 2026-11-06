[VIDEO] Denso Việt Nam cho hơn 2.000 công nhân nghỉ 4 ngày

Denso Việt Nam tại Hà Nội cho hơn 2.000 lao động nghỉ liên tục từ 21 đến 24/11/2026 nhờ hoán đổi lịch làm; người đi làm dịp lễ được hưởng lương cao.