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[VIDEO] Denso Việt Nam cho hơn 2.000 công nhân nghỉ 4 ngày

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[VIDEO] Denso Việt Nam cho hơn 2.000 công nhân nghỉ 4 ngày

Denso Việt Nam tại Hà Nội cho hơn 2.000 lao động nghỉ liên tục từ 21 đến 24/11/2026 nhờ hoán đổi lịch làm; người đi làm dịp lễ được hưởng lương cao.

Minh Quân - Hà Anh
#Denso Việt Nam #Người lao động #Lịch nghỉ lễ #Hoán đổi ngày làm việc #Lương làm ngày lễ

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