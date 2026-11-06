Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[VIDEO] AI chưa tăng năng suất: Meta và Walmart gặp rắc rối

SPOTLIGHT

[VIDEO] AI chưa tăng năng suất: Meta và Walmart gặp rắc rối

Meta hoãn cắt giảm nhân sự, Walmart gặp lỗi phân công, trong khi khảo sát của Fed Atlanta cho thấy 90% lãnh đạo chưa ghi nhận năng suất tăng nhờ AI.

Minh Quân - Hà Anh
#Meta #Walmart #Trí tuệ nhân tạo #Năng suất lao động #Cắt giảm nhân sự

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT