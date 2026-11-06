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[VIDEO] Hà Nội thiếu lao động đi Nhật, nguồn ứng viên giảm 60%

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[VIDEO] Hà Nội thiếu lao động đi Nhật, nguồn ứng viên giảm 60%

Nguồn ứng viên đi Nhật tại Hà Nội giảm 60% do đồng yên mất giá và thời gian chờ xuất cảnh kéo dài 6-7 tháng, khiến thị trường kém hấp dẫn.

Minh Quân - Hà Anh
#Lao động Việt Nam tại Nhật Bản #Tuyển dụng lao động #Thị trường lao động Nhật Bản #Đồng yên Nhật #Xuất khẩu lao động

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