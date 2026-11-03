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Quân sự - Thế giới

Quan chức Mỹ nói về cuộc tấn công bất ngờ vào đảo Qeshm của Iran

Một quan chức Mỹ cho biết nước này đã tiến hành các cuộc tấn công "phòng vệ" nhằm vào mục tiêu ở Iran.

An An (Theo AP)

Theo AP, Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin có thể nghe thấy tiếng nổ trên đảo Qeshm của Iran.

Quan chức Mỹ giấu tên ngày 2/11 cho hay lực lượng nước này đã tiến hành cuộc tấn công mang tính "phòng vệ" nhằm vào mục tiêu ở Iran, nằm trên eo biển Hormuz.

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Một số tàu neo đậu ở khu vực eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, ngày 6/9/2026. Ảnh: AP/Vahid Salemi.

Cuộc tấn công, ở mức độ giới hạn, diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump trước đó tuyên bố Mỹ sẽ không tiến hành các cuộc tấn công vào Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hôm 3/11.

Ngày 2/11, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance bày tỏ sự lạc quan thận trọng rằng vẫn có thể đạt được thỏa thuận để tránh một cuộc tấn công tiềm năng.

Tuần trước, Phó Tổng thống Vance đã gửi thư cho Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Mohsen Rezaei.

Tuy nhiên, Nhà Trắng chỉ cung cấp rất ít thông tin chi tiết về nội dung bức thư đó. Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng bức thư tập trung vào việc hỗ trợ Iran "về vật tư y tế và nhiều thứ khác".

“Vẫn có lý do để tin rằng Mỹ và Iran có thể đạt được một thỏa thuận. Chúng tôi đã có một số cuộc đối thoại tích cực với phía Iran. Tôi vừa nói chuyện với Tổng thống (Trump) khoảng một giờ trước về vấn đề này. Nhìn chung, cả Tổng thống và tôi đều cảm thấy khá lạc quan về triển vọng đạt được một giải pháp dàn xếp thông qua đàm phán. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực”, ông Vance nói với các phóng viên khi được hỏi về bức thư hôm 2/11.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ - Iran đạt thỏa thuận khung hồi tháng 6/2026

Nguồn video: VTV
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