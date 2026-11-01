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[SPOTLIGHT] TPHCM giảm chi tiêu, kích cầu mua sắm dịp cuối năm

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[SPOTLIGHT] TPHCM giảm chi tiêu, kích cầu mua sắm dịp cuối năm

TPHCM dự kiến miễn vé xe buýt, hỗ trợ y tế và khuyến khích thưởng Tết sớm để giảm áp lực tài chính cho gia đình, đồng thời thúc đẩy sức mua cuối năm.

Minh Quân - Hà Anh
#TPHCM #Kích cầu tiêu dùng #Vé xe buýt #Hỗ trợ y tế #Thưởng Tết

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