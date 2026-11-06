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[VIDEO] Đề xuất cấm sang tay hợp đồng mua bán nhà trên giấy

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[VIDEO] Đề xuất cấm sang tay hợp đồng mua bán nhà trên giấy

Tại phiên thảo luận Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi sáng 30/10, đại biểu Quốc hội đề xuất cấm sang tay hợp đồng nhằm hạn chế đầu cơ, đẩy giá nhà.

Minh Quân - Hà Anh
#Luật Kinh doanh bất động sản #Giao dịch bất động sản #Hợp đồng mua bán nhà #Đầu cơ bất động sản #Quốc hội

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