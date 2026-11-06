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[VIDEO] Alphabet mất 500 tỷ USD vốn hóa giữa sức ép từ AI

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[VIDEO] Alphabet mất 500 tỷ USD vốn hóa giữa sức ép từ AI

Alphabet mất khoảng 500 tỷ USD vốn hóa trong một phiên sau báo cáo quý III. Doanh thu tìm kiếm giảm tốc, trong khi cam kết đầu tư AI vượt 1.000 tỷ USD.

Minh Quân - Hà Anh
#Alphabet #Trí tuệ nhân tạo #Tìm kiếm trực tuyến #Doanh thu doanh nghiệp #Vốn hóa thị trường

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