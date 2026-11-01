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[SPOTLIGHT] Đề xuất lập quỹ nhà cho thuê ưu tiên người khó khăn

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[SPOTLIGHT] Đề xuất lập quỹ nhà cho thuê ưu tiên người khó khăn

Dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi đề xuất lập quỹ nhà do Nhà nước đầu tư, ưu tiên người khó khăn, người lao động và các nhóm dễ bị tổn thương.

Minh Quân - Hà Anh
#Luật Nhà ở #Nhà ở cho thuê #Quỹ nhà ở #Nhà ở xã hội #An sinh xã hội

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