Minh Quân - Hà Anh
[SPOTLIGHT] Đề xuất lập quỹ nhà cho thuê ưu tiên người khó khăn
Dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi đề xuất lập quỹ nhà do Nhà nước đầu tư, ưu tiên người khó khăn, người lao động và các nhóm dễ bị tổn thương.
Dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi đề xuất lập quỹ nhà do Nhà nước đầu tư, ưu tiên người khó khăn, người lao động và các nhóm dễ bị tổn thương.
Dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi đề xuất lập quỹ nhà do Nhà nước đầu tư, ưu tiên người khó khăn, người lao động và các nhóm dễ bị tổn thương.
TPHCM dự kiến miễn vé xe buýt, hỗ trợ y tế và khuyến khích thưởng Tết sớm để giảm áp lực tài chính cho gia đình, đồng thời thúc đẩy sức mua cuối năm.
Chính phủ đề xuất nâng tiền đặt trước khi đấu giá đất lên 20–50%. Người bỏ cọc có thể bị cấm tham gia đấu giá từ 6 tháng đến 5 năm.
Elon Musk xác nhận hạn chế Starlink tại Ukraine sau cáo buộc Kiev dùng vệ tinh hỗ trợ UAV tấn công. Nga lên tiếng giữa lúc kết nối quân sự được khôi phục.
Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng sớm chọn tư vấn quốc tế cho tuyến đường sắt Bắc Nam dài 1.541 km, vốn hơn 67 tỷ USD, dự kiến khởi công cuối năm 2026.
Bộ Công Thương cho biết chưa áp dụng giá điện theo giờ đại trà cho hộ sinh hoạt. Đề xuất vẫn cần được nghiên cứu, đánh giá tác động và hạ tầng.
Thịt heo nhập khẩu tại TP HCM rẻ hơn hàng Việt tới 55% dù nguồn cung tăng. Giá cám tăng 15–20% và chi phí phân phối tạo sức ép lên ngành chăn nuôi.
TPHCM đề xuất bổ sung tối đa 1.800 tỷ đồng vốn ngân sách giai đoạn 2027–2035, hướng tới quỹ đầu tư mạo hiểm 5.000 tỷ đồng cùng nguồn vốn tư nhân.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất ưu đãi đầu tư, visa linh hoạt và thí điểm kinh tế đêm 24/7 nhằm nâng sức cạnh tranh du lịch Việt Nam đến năm 2045.
Elon Musk cho rằng robot và AI có thể tạo ra nguồn hàng hóa dồi dào, khiến tiền bạc giảm vai trò trong tương lai. Quan điểm này gắn với tầm nhìn của Tesla và SpaceX.
Dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi đề xuất lập quỹ nhà do Nhà nước đầu tư, ưu tiên người khó khăn, người lao động và các nhóm dễ bị tổn thương.
TPHCM dự kiến miễn vé xe buýt, hỗ trợ y tế và khuyến khích thưởng Tết sớm để giảm áp lực tài chính cho gia đình, đồng thời thúc đẩy sức mua cuối năm.
Chính phủ đề xuất nâng tiền đặt trước khi đấu giá đất lên 20–50%. Người bỏ cọc có thể bị cấm tham gia đấu giá từ 6 tháng đến 5 năm.
Elon Musk xác nhận hạn chế Starlink tại Ukraine sau cáo buộc Kiev dùng vệ tinh hỗ trợ UAV tấn công. Nga lên tiếng giữa lúc kết nối quân sự được khôi phục.
Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng sớm chọn tư vấn quốc tế cho tuyến đường sắt Bắc Nam dài 1.541 km, vốn hơn 67 tỷ USD, dự kiến khởi công cuối năm 2026.
Bộ Công Thương cho biết chưa áp dụng giá điện theo giờ đại trà cho hộ sinh hoạt. Đề xuất vẫn cần được nghiên cứu, đánh giá tác động và hạ tầng.
Thịt heo nhập khẩu tại TP HCM rẻ hơn hàng Việt tới 55% dù nguồn cung tăng. Giá cám tăng 15–20% và chi phí phân phối tạo sức ép lên ngành chăn nuôi.
TPHCM đề xuất bổ sung tối đa 1.800 tỷ đồng vốn ngân sách giai đoạn 2027–2035, hướng tới quỹ đầu tư mạo hiểm 5.000 tỷ đồng cùng nguồn vốn tư nhân.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất ưu đãi đầu tư, visa linh hoạt và thí điểm kinh tế đêm 24/7 nhằm nâng sức cạnh tranh du lịch Việt Nam đến năm 2045.
Elon Musk cho rằng robot và AI có thể tạo ra nguồn hàng hóa dồi dào, khiến tiền bạc giảm vai trò trong tương lai. Quan điểm này gắn với tầm nhìn của Tesla và SpaceX.
Bộ Tài chính cho biết các sở giao dịch đang nghiên cứu phương án giao dịch chứng khoán xuyên trưa, giúp giá phản ánh thông tin nhanh hơn; thời điểm triển khai chưa được xác định.
HĐND Hà Nội dự kiến xem xét nghị quyết buộc phá dỡ các hạng mục vi phạm tại 12 dự án Mường Thanh; chủ đầu tư không chấp hành có thể bị cưỡng chế.
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