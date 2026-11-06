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[VIDEO] TP HCM đề xuất hơn 10.800 tỷ đồng mở rộng hai trục đường

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[VIDEO] TP HCM đề xuất hơn 10.800 tỷ đồng mở rộng hai trục đường

UBND TP HCM trình phương án đầu tư hơn 10.800 tỷ đồng mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý và Phan Anh – An Dương Vương, nhằm giảm ùn tắc, ngập úng.

Minh Quân - Hà Anh
#TP HCM #Đường Tân Kỳ Tân Quý #Đường Phan Anh – An Dương Vương #Mở rộng đường #Ùn tắc giao thông

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