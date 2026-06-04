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[VIDEO] Đế chế vàng Trung Quốc thách thức đồng USD

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[VIDEO] Đế chế vàng Trung Quốc thách thức đồng USD

Bắc Kinh xây dựng hệ sinh thái vàng bằng nhân dân tệ, giảm phụ thuộc USD qua Ngân hàng Trung Quốc và Sàn Giao dịch Vàng Thượng Hải.

Minh Quân - Hà Anh
#Chiến lược vàng Trung Quốc #Thách thức đồng USD #Hệ sinh thái vàng nhân dân tệ #Chính sách tiền tệ Trung Quốc #Ảnh hưởng kinh tế toàn cầu

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