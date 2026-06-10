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[VIDEO] Công an Hà Nội triệt phá nhóm làm phần mềm vượt sinh trắc ngân hàng

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[VIDEO] Công an Hà Nội triệt phá nhóm làm phần mềm vượt sinh trắc ngân hàng

Công an Hà Nội bắt giữ nhóm 5 người phát triển phần mềm gian lận sinh trắc, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Minh Quân - Hà Anh
#Phần mềm độc hại vượt sinh trắc #Triệt phá nhóm tội phạm công nghệ #Chiếm đoạt tài khoản ngân hàng #An ninh mạng Hà Nội #Ngăn chặn phần mềm giả mạo

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