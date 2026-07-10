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[VIDEO] Chung cư Hà Nội cắt lỗ hàng tỉ đồng vẫn ế ẩm do lãi vay cao

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[VIDEO] Chung cư Hà Nội cắt lỗ hàng tỉ đồng vẫn ế ẩm do lãi vay cao

Nhiều nhà đầu tư chung cư Hà Nội giảm giá hàng tỷ đồng nhưng vẫn khó bán vì áp lực lãi vay và nguồn cung dồi dào.

Minh Quân - Hà Anh
#Thị trường căn hộ Hà Nội #Ảnh hưởng của lãi vay #Giảm giá bất động sản #Khó bán nhà chung cư #Tác động của lãi suất

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