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[VIDEO] Bộ Xây dựng đề xuất đưa nhà ở cho thuê, nhà giá phù hợp vào Luật Nhà ở

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[VIDEO] Bộ Xây dựng đề xuất đưa nhà ở cho thuê, nhà giá phù hợp vào Luật Nhà ở

Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung nhà ở cho thuê và nhà giá phù hợp vào dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở.

Minh Quân - Hà Anh
#Phát triển nhà ở cho thuê #Sửa đổi Luật Nhà ở #Chính sách nhà ở phù hợp #Tiếp cận nhà ở #Phát triển nhà thương mại

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