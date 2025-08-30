Hà Nội

Xã hội

Vì sao nhãn hiệu Quê tôi bị 'làm khó' dù Tòa án Tối cao có phán quyết?

Công ty Xây lắp Bình Minh cho rằng việc yêu cầu chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu “Quê tôi” của mình từ Công ty Quê tôi Việt Nam là không có căn cứ pháp lý.

Tâm Đức

Mới đây, thông tin từ Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây lắp Bình Minh, doanh nghiệp này đã nhận được thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) về việc Công ty TNHH Quê tôi Việt Nam gửi đơn yêu cầu chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu “Quê tôi” của mình.

Công ty Quê tôi Việt Nam đưa ra lý do là nhãn hiệu Quê tôi không được khai thác trong 5 năm liên tục.

34444.jpg
Nhãn hiệu hàng hóa Quê tôi được tòa án tuyên thuộc quyền sở hữu của Công ty Xây lắp Bình Minh

Đại diện sở hữu công nghiệp của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây lắp Bình Minh - Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HAVIP cho rằng lập luận này “không có cơ sở”. Bởi doanh nghiệp đã có đủ bằng chứng sử dụng ít nhất 3 tháng trước ngày 26/11/2024 - thời điểm đơn được gửi.

Ngoài ra theo HAVIP, thời gian dừng khai thác nhãn hiệu Quê tôi chưa đủ 5 năm liên tục vì lý do bất khả kháng.

HAVIP cho biết, ngày 26/7/2024 Công ty Xây lắp Bình Minh ký hợp đồng với Công ty cổ phần Gia vị Nông sản Việt Nam (Công ty Nông sản Việt Nam) để cùng sản xuất và kinh doanh sản phẩm chế biến mang nhãn hiệu Quê tôi.

Ngày 1/8/2024, Công ty Nông sản Việt Nam ký hợp đồng với Công ty TNHH Đức Tấn Sài Gòn chế tạo khuôn mẫu chai đựng sản phẩm và được bàn giao ngay trong tháng 8/2024.

Ngày 20/8/2024, Công ty Nông sản Việt Nam ký hợp đồng với Hợp tác xã Nam Hải (Quảng Ninh) để gia công nước mắm mang nhãn hiệu Quê tôi. Ngày 22/8/2024, Hợp tác xã Nam Hải xuất kho 125 thùng (1.500 chai) nước mắm, lưu trữ tại kho đối tác và sau đó bán cho các nhà phân phối.

Từ ngày 25/8/2024 đến 27/8/2024, doanh nghiệp này phát hành 5 phiếu hàng cho 4 nhà phân phối, gồm: Chiến Dịu, Đỗ Thúy An, Nguyễn Thị Vân và Mạnh Mơ, tổng giá trị hơn 140 triệu đồng. Một số hóa đơn GTGT đã được phát hành và thanh toán, có thể kiểm chứng trên hệ thống hóa đơn điện tử.

Theo Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HAVIP, với những chứng cứ mà Công ty Xây lắp Bình Minh cung cấp cho thấy nhãn hiệu Quê tôi vẫn đang được sản xuất, lưu kho và bán ra thị trường, đúng với quy định pháp luật về “hành vi sử dụng nhãn hiệu”.

Công ty Xây lắp Bình Minh cho biết, việc khai thác nhãn hiệu Quê tôi trước tháng 6/2024 bị gián đoạn là do vướng tranh chấp. Năm 2013, nhãn hiệu này bị chuyển nhượng trái thẩm quyền cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Bình Minh khi người ký hợp đồng không phải đại diện pháp luật và không có ủy quyền hợp lệ.

Ngày 11/6/2024, TAND Tối cao ban hành Quyết định Giám đốc thẩm số 07/2024/KDTM-GĐT, tuyên vô hiệu hợp đồng chuyển nhượng năm 2013 và hủy Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển nhượng sở hữu công nghiệp. Quyết định này đã khôi phục quyền sở hữu nhãn hiệu Quê tôi cho Công ty Xây lắp Bình Minh.

Trong thời gian tranh chấp, Công ty xây lắp Bình Minh không thể khai thác nhãn hiệu vì lý do bất khả kháng. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Thực phẩm Bình Minh - đơn vị từng được ghi nhận là chủ sở hữu - vẫn sử dụng nhãn hiệu Quê tôi cho sản phẩm nước mắm và thực phẩm chế biến (thể hiện trên báo cáo tài chính năm 2020 của công ty này).

Luật sư Trần Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Luật Minh Bạch (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, Điểm d Điều 95 Luật Sở hữu trí tuệ quy định: Nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn 5 năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất 3 tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực.

Luật sư Trần Tuấn Anh cho biết, Điều 124 Luật Sở hữu trí tuệ còn quy định rằng việc bán, lưu kho và vận chuyển hàng hóa là hành vi sử dụng nhãn hiệu.

Dựa trên các cơ sở đó, Công ty Xây lắp Bình Minh đã kiến nghị Cục Sở hữu Trí tuệ bác yêu cầu chấm dứt hiệu lực số ĐN1-2024-00394 của Công ty Quê tôi Việt Nam, đồng thời tiếp tục công nhận nhãn hiệu Quê tôi thuộc sở hữu Công ty Xây lắp Bình Minh.

Theo Công ty Xây lắp Bình Minh, ngày 21/11/2024, ông Nguyễn Kiên Cường thành lập Công ty TNHH Quê tôi Việt Nam tại Hải Phòng. Chỉ ít ngày sau, ngày 26/11/2024, ông Cường gửi công văn đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ chấm dứt hiệu lực của nhãn hiệu Quê tôi số 172810 của Công ty Xây lắp Bình Minh.

Đến tháng 12/2024, ông Cường tiếp tục nộp 2 đơn đăng ký nhãn hiệu Quê tôi tại Cục Sở hữu trí tuệ. Phía Công ty Bình Minh cho rằng động thái này nhằm chuẩn bị thay thế trong trường hợp Giấy chứng nhận nhãn hiệu Quê tôi số 172810 bị chấm dứt hiệu lực, với mục đích chiếm quyền sở hữu một nhãn hiệu đã có uy tín, được định giá hàng chục tỷ đồng.

Toàn bộ thủ tục phản đối và đăng ký nhãn hiệu nói trên của Công ty Quê tôi Việt Nam do Công ty TNHH Khang Luật (TPHCM) đại diện. Ngày 4/8, ông Cường còn gửi công văn tới các nhà phân phối sản phẩm mang nhãn hiệu Quê tôi và đề nghị họ ký xác nhận để bổ sung hồ sơ gửi Cục Sở hữu trí tuệ, củng cố lập luận nhãn hiệu đã ngừng sử dụng.

Tuy nhiên, từ những phân tích và chứng cứ nêu trên, Công ty Xây lắp Bình Minh khẳng định nhãn hiệu Quê tôi số 172810 thuộc quyền sở hữu hợp pháp của đơn vị và đã được sử dụng theo đúng quy định.

Doanh nghiệp cho rằng việc yêu cầu chấm dứt và các động thái từ Công ty Quê Tôi Việt Nam là không có căn cứ pháp lý. Hiện toàn bộ hồ sơ, tài liệu chứng minh đã được Công ty Xây lắp Bình Minh gửi tới Cục Sở hữu trí tuệ để xem xét, giải quyết.

Năm 2011: Công ty Xây lắp Bình Minh được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 172810 cho nhãn hiệu "Quê tôi, hình".

Năm 2013: Nhãn hiệu Quê tôi bị chuyển nhượng trái thẩm quyền cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Bình Minh.

Ngày 11/6/2024: TAND Tối cao tuyên vô hiệu hợp đồng năm 2013, khôi phục quyền sở hữu cho Công ty Xây lắp Bình Minh.

Từ tháng 7-8/2024: Bình Minh và đối tác sản xuất, lưu kho, phân phối sản phẩm mang nhãn hiệu Quê tôi.

Ngày 21/11/2024: Công ty TNHH Quê tôi Việt Nam được thành lập tại Hải Phòng.

Ngày 26/11/2024: Công ty TNHH Quê tôi Việt Nam nộp đơn yêu cầu chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu Quê tôi tại Cục Sở hữu trí tuệ.

