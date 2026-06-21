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Quân sự - Thế giới

Vì sao Los Angeles ban bố tình trạng khẩn cấp?

Thị trưởng Los Angeles, Karen Bass, đã ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm đảm bảo thành phố có đủ nguồn lực cần thiết dập tắt đám cháy ở một kho hàng.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, vụ cháy tại một kho lạnh tư nhân ở khu Boyle Heights, Los Angeles (Mỹ), bắt đầu xảy ra vào ngày 17/6, tạo ra khói đen bao trùm khu vực khiến chính quyền phải ra lệnh yêu cầu người dân tìm nơi trú ẩn an toàn bởi nguy cơ ô nhiễm không khí.

Thị trưởng Los Angeles, Karen Bass, ngày 20/6 đã ban bố tình trạng khẩn cấp để đảm bảo thành phố có đủ nguồn lực cần thiết để dập tắt đám cháy kho hàng lớn này, ngăn ngừa hậu quả đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng.

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Khói đen trên bầu trời sau vụ cháy kho hàng ở Los Angeles vào ngày 17/6/2026. Ảnh AP/Jae C. Hong.

“Thành phố đã mở các khu vực dành cho những gia đình cần tìm nơi trú ẩn khỏi khói bụi. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ và làm mọi điều có thể để dập tắt hoàn toàn đám cháy này”, Thị trưởng Bass cho biết trong một thông cáo báo chí công bố tình trạng khẩn cấp.

Giám đốc Sở Cứu hỏa Los Angeles, Jaime Moore, phát biểu tại một cuộc họp báo rằng họ đã xử lý xong phần vật liệu nguy hiểm của đám cháy và hiện đang tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến mối nguy sinh học.

"Có khoảng 38 triệu kg thực phẩm đông lạnh bên trong cơ sở này và do cách bố trí của tòa nhà, rất khó để chúng tôi tiếp cận vì tầm nhìn bên trong gần như bằng không. Lính cứu hỏa của chúng tôi chưa thể vào đó để bắt đầu di chuyển các kiện hàng", Jaime Moore nói thêm.

Thị trưởng Los Angeles nhấn mạnh mối quan tâm hàng đầu của họ là sức khỏe và sự an toàn của những người bị ảnh hưởng bởi đám cháy. Vì vậy, lực lượng chức năng đang cố gắng đảm bảo sự giúp đỡ cần thiết để di chuyển các vật liệu độc hại ra khỏi khu vực và xử lý chúng theo cách ngăn chặn một thảm họa môi trường lớn.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ nổ tại nhà máy thuốc nổ quân sự ở Mỹ trước đây

Nguồn video: VTV
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